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Milano, pakistano tenta di uccidere un carabiniere al Cpr di via Corelli

mercoledì 14 ottobre 2026
Milano, pakistano tenta di uccidere un carabiniere al Cpr di via Corelli

1' di lettura

Momenti drammatici al Cpr di via Corelli, a Milano: un 32enne di origini pakistane ha cercato di strangolare un carabiniere ed è stato quindi arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio. L'uomo aveva stretto una maglietta attorno al collo dell'agente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 ottobre. L'aggressione è avvenuta durante la distribuzione dei pasti alle persone ristrette nel centro di permanenza per il rimpatrio nella periferia est milanese.

Il pakistano, stando alle prime ricostruzioni, era stato trasferito nella struttura in attesa dell'espulsione in patria. Sul suo conto pesavano condanne per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi, come detto, la brutale aggressione al carabiniere, fortunatamente senza conseguenze tragiche. L'agente non ha riportato gravi conseguenze ed è stato soccorso in codice verde dall’ambulanza arrivata sul posto.

Il 32enne invece, subito bloccato e ammanettato dai militari della Compagnia Monforte, dai colleghi di Pioltello e dagli agenti di polizia in servizio di vigilanza al Cpr, è stato poi portato al carcere milanese di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.

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