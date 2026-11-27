Un 22enne italiano, studente presso l’istituto ITS Innova Professioni di Milano, è stato arrestato ieri mattina con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo. Lo hanno bloccato i carabinieri poco prima di entrare a scuola portando con sé una semi-automatica pistola Bernardelli calibro 22, con un colpo in canna. Ovviamente la pistola è stata subito sequestrata.

L’intervento provvidenziale dei militari ha fatto seguito ad una precisa segnalazione della direzione scolastica. Alcuni docenti dell’istituto di formazione professionale post-diploma di viale Murillo specializzato in turismo, ristorazione e artigianato, erano stati infatti informati da alcuni studenti del fatto che nei giorni precedenti il 22enne fosse entrato in classe armato. I carabinieri della Compagnia Porta Magenta, hanno poi provveduto a perquisire l’abitazione e nell’automobile del giovane, trovandosi di fronte un vero e proprio arsenale. Oltre a un altro revolver calibro 32, sono stati sequestrati 9,1 grammi di polvere da sparo per la confezione manuale delle cartucce, munizioni di vario calibro, pallettoni per fucili da caccia e diversi caricatori. A casa dello studente c’erano anche due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche. Il 22enne è stato così accompagnato dai carabinieri presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il fermo del giovane fa seguito a tutta una serie di altri episodi nei quali ragazzi, anche giovanissimi, hanno introdotto nelle scuole armi facendone talvolta uso. Come nel caso dello studente della scuola media di Centrocelle (Roma) che lo scorso settembre era arrivato in classe con una lama da 20 centimetri per poi pugnalare la sua professoressa. Soltanto pochi mesi prima, il 25 marzo, un’altra docente era finita in fin di vita all’ospedale di Bergamo dopo essere stata gravemente ferita a coltellate da un suo alunno di appena 13 anni.