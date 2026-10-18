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Milano, guerriglia in piazza: "Chi sta offrendo avvocati agli arrestati", la vergogna della sinistra

domenica 18 ottobre 2026
Milano, guerriglia in piazza: "Chi sta offrendo avvocati agli arrestati", la vergogna della sinistra

2' di lettura

Avvocati offerti gratis ai violenti arrestati in piazza a Milano. La denuncia è di Romano La Russa, storico esponente della destra meneghina, big di Fratelli d'Italia, fratello del presidente del Senato Ignazio e assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia.

"Era da settimane che gli esponenti della sinistra radicale, e non solo, si auguravano che nelle piazze italiane accadesse quanto già è successo in Francia, con violenti scontri di piazza, aggressioni alle forze dell'ordine e devastazioni di negozi e strade. Un clima di tensione che qualcuno a sinistra ha volutamente alimentato e che ieri è esploso a Milano con tutta la sua violenza".

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"Dietro alle devastazioni, oltre ai 'maranza', frutto dell'integrazione made Pd, ci sono anche i centri sociali. Tra i tanti, uno caro al Comune, il centro sociale Lambretta al quale il Comune stesso ha dato in uso i locali di via Rizzoli per 18 anni a prezzo di favore. Non è un caso che proprio gli antagonisti del Lambretta, dopo gli scontri, abbiano subito diffuso una comunicazione sui social mettendo a disposizione gli avvocati per difendere i fermati", sottolinea.

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"L'appello del sindaco Sala a non strumentalizzare quello che è accaduto andrebbe forse indirizzato a chi, nel suo campo largo, ammicca a queste rivolte" aggiunge l'assessore che rivolge "a tutti gli agenti delle forze dell'ordine aggrediti e feriti, ai commercianti e a tutti i cittadini che hanno subito danni, la mia solidarietà e la mia vicinanza. Quello che è accaduto è inaccettabile e auspico che ci sia la massima severità nel colpire i responsabili".

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