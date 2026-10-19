Milano, auto privata cerca di fuggire: orrore dei vandali, come la riducono (con le persone dentro)

Dopo gli scontri di sabato a margine della manifestazione contro il carovita in diverse città italiane, domenica a Milano si è vissuto un nuovo pomeriggio di guerriglia urbana. Decine di giovani e giovanissimi, la maggior parte vestiti di nero e incappucciati, hanno dato l'assalto a negozi e bar in pieno centro, saccheggiando diversi esercizi commerciali e scontrandosi in più punti con gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno usato idranti e lacrimogeni per disperdere i facinorosi. Il pomeriggio infernale per il capoluogo lombardo è cominciato nella zona di piazza del Duomo, che già dal primo pomeriggio era presidiata da agenti in tenuta antisommossa per il timore di nuove devastazioni. Che si sono però potute contenere solo in parte. Nel tardo pomeriggio erano 160 i giovani fermati e accompagnati in questura, di cui circa l'80% minorenni. I nuovi assalti di giovani incappucciati sono iniziati da alcuni negozi nella zona del Duomo, in via Torino dove è stato messo a soqquadro e saccheggiato un supermercato.