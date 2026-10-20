I delinquenti importati saccheggiano Milano al grido "Allah akbar"

Secondo assalto a Milano. E non c’è neppure la scusa del carovita. Alle 14.45 di una domenica sferzata da un freddo inaspettato, un migliaio di maranza e italiani di seconda generazione arrivati dalla periferia e da fuori città si posizionano in punti strategici di piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele e piazza del Duomo, il salotto fighetto di Milano. Stesso luogo di sabato. Medesima voglia di fare casino e spaccare tutto, soprattutto sfidare quelle forze dell’ordine già prostrate dalla guerriglia del giorno prima. Sui social da ore circolava una specie di chiamata alle armi: «Ieri era l’assaggio, oggi si fa sul serio».

Sono a gruppetti di cinque, sei persone, tuta nera, felpona. Veloci, giovani, moltissimi minorenni. Qua e là bandiere palestinesi e kefiah. C’è chi grida “Allah akbar”. «Vengono da fuori provincia» è la voce che circola tra le forze dell’ordine, «capaci che stasera riprendono il trenino e tornano tranquilli da mamma». Quel che è certo è che si tratta di violenza fine a se stessa. Spaccare per spaccare, non per rivendicare.

Nessuna traccia delle motivazioni del corteo di sabato, con gli studenti in prima fila contro il carovita e le sciurette eleganti a dargli spago. Piazza del Duomo è pattugliata da polizia e carabinieri, un dispiegamento di volanti così non si era mai visto. Anche corso Vittorio Emanuele è presidiato, con posti di blocco lungo tutto il tragitto dei negozi di marca. I ragazzi calano i passamontagna sulla testa e cominciano a muoversi a gruppetti. La polizia non si fa trovare impreparata. Ne ferma una cinquantina all’angolo con via San Paolo. Li accerchia e comincia a portarli uno per uno in Questura. Nella confusione generale un ragazzino esplode una bomba carta a terra. È il via libera alla violenza. Panico generale tra i turisti e i milanesi in giro per lo shopping. Qualcuno riprende la scena, qualche altro si rifugia nei negozi. Parte la guerriglia, i ragazzi si spostano in maniera disordinata tra Duomo, Cordusio e via Torino.

Travolgono tutto quello che hanno di fronte, motorini e cestini della spazzatura, biciclette dello sharing e monopattini. L’asfalto rosso nuovo di zecca della via Torino è cosparso di ogni tipo di oggetto, pietre, sbarre. La tensione è alle stelle. Le agenzie di stampa battono la notizia che Meloni ha convocato per oggi un vertice sulla sicurezza. Ma siamo solo all’inizio della rivolta, nessuno si aspetta il disastro che sta per accadere. Gruppetti di rivoltosi lanciano tavolini e sedie dei dehors contro la vetrina di Foot Locker, poi se la prendono col negozio della Champion. Chi può, cerca di transennare gli ingressi. Al McDonald’s usano il cavalletto con la scritta “pavimento bagnato” per difendere la porta. C’è il Carrefour sulla strada.