Maria Giovanna Maglie contro la Rai: "Massimo Ranieri non fa più nulla' Cialtroni"

Dito puntato contro la Rai, quello di Maria Giovanna Maglie, che passa all'attacco su Twitter nella serata di sabato 25 aprile. Su Rai 1 infatti veniva trasmesso Sogno o Son Desto, nella sua prima edizione, lo storico show musicale condotto da Massimo Ranieri. Uno spettacolo che la Maglie mostra di apprezzare, mentre non apprezza affatto le scelte della dirigenza di Viale Mazzini. "Rai 1 ai tempi del virus cinese. Sogno o son desto di Massimo Ranieri forse alla 300esima replica dal 2014 - premette -. Eppure funziona alla grande sempre perché è un artista. Dev'essere per questo che non gli fanno fare più niente. Cialtroni", conclude la Maglie picchiando duro. E - in Rai - chi ha orecchie per intendere intenda...

