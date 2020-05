George Floyd, David Parenzo contro Diego Fusaro: "Grido contro la mascherina? Indegno"

30 maggio 2020 a

Stavolta Diego Fusaro si è spinto troppo oltre pur di fare polemica con il governo italiano per quanto concerne l’uso delle mascherine. “Non respiro”, sono state le ultime parole di George Floyd, l’afroamericano ammazzato da un poliziotto a Minneapolis, negli Stati Uniti. “Le sue parole - scrive il noto filosofo sui social - siano anche il grido contro la mascherina obbligatoria sempre e comunque”. Pronta è arrivata la replica di David Parenzo, che non è nuovo agli scontri con Fusaro: “Ecco qua un altro morto di fama - è il commento del conduttore de La Zanzara - si fosse messo una mutande in testa avrebbe fatto più bella figura. Indegno”.

