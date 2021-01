Paolo Del Debbio, "nemmeno sotto tortura": clamorosa rivelazione, ecco chi è la sua nuova fiamma

21 gennaio 2021 a

Paolo Del Debbio è tornato in studio trasformato. Ai telespettatori di Rete 4 non è passato inosservato il dimagrimento, tanto che in parecchi hanno subito pensato a qualcosa di grave. Nulla di tutto ciò invece. La scelta è stata dello stesso conduttore di Dritto e Rovescio: "Volevo mettere il fisico in sesto - ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni -. Non è facile, ci si può scoraggiare, ma superato il primo mese e mezzo, va meglio, l’appetito va scemando. Lo dico per chi ha provato a farlo". Molti hanno imputato il cambiamento radicale anche all'amore. Insinuazione in parte veritiera. "L’amore - premette Del Debbio - aiuta, se c’è un amore tutto è più facile. Ma la cosa è iniziata prima".

Sulla nuova fiamma il conduttore non va oltre: "Non dico di chi si tratta neanche sotto tortura. Non fa parte del mondo della tv, ci mancherebbe altro, per carità, Dio ce ne scampi e liberi!". Il volto Mediaset ha dunque tagliato corto, tornando in pochissimo tempo al programma: "La critica che non mi è andata giù? Quella di fascismo. Io sono figlio di un deportato, mio papà è stato nel campo di concentramento di Buchenwald due anni, poi in Grecia. Il fascismo è un errore della storia. Ho reagito pesantemente". E lo ha fatto proprio in occasione di Dritto e Rovescio.

