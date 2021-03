Gaia Tortora su Giorgia Meloni: "Molto grave pubblicare un verbale già smentito da un pentito"

08 marzo 2021 a

a

a

“La vicenda della pubblicazione di un verbale già smentito da un pentito contro Giorgia Meloni è molto grave. E credo che meriti una riflessione”. Così Gaia Tortora si è espressa in un tweet nel caso riguardante la leader di Fratelli d’Italia, contro la quale è già partita la macchina del fango. Essendo l’unica a essersi posizionata all’opposizione del governo presieduto da Mario Draghi, la Meloni non è ben vista da una certa parte politica e mediatica. E infatti Repubblica ha subito provato a metterla in cattiva luce con una storia priva di fondamento e già smentita in passato.

Video su questo argomento "Festa dell'8 marzo? Non serve a nulla senza azioni concrete": la Meloni incalza Draghi

A scatenare l’ira della Meloni è stato il riemergere delle dichiarazioni di Agostino Riccardo, che aveva riferito di aver ricevuto 35mila euro da un emissario di Fdi per attaccare manifesti a Latina nel 2013. Poi però aveva corretto il tiro, cosa che Repubblica non ha riportato: “La rettifica c’è già stata e non è arrivata oggi, è negli stessi atti utilizzati da Repubblica per gettare fango su di noi - ha sottolineato la Meloni - ma evidentemente quella parte dei verbali non era piaciuta a chi doveva costruire accuse fondate sul nulla per attaccare l’unica forza di opposizione della Nazione”.

"Cosa sono gli escrementi di quel pentito". Fango di "Repubblica" contro la Meloni, la più scomoda delle verità (per i compagni)

La leader di Fdi aveva reagito con sdegno misto a stupore quando è venuta a conoscenza di quanto pubblicato da Repubblica: ovviamente non ha perso tempo a smentire tutto in una diretta sui social in cui ha smontato punto per punto le accuse infamanti che sono state lanciate nei suoi confronti.

“Non la smetteranno mai”. Minzolini svela il gioco sporto delle toghe: “Salvini, Meloni e…”, tutto chiaro ora?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.