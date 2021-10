Giorgia Meloni, la gaffe della giornalista di Repubblica: "Vestita di nero", scoppia il caos

19 ottobre 2021 a

Gli ultimi interventi di Giorgia Meloni sono stati seguiti da diversi giornalisti. Tra questi anche Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, che ha attirato l'attenzione degli utenti e della stessa leader per questo tweet: "Giorgia Meloni, interamente vestita di nero, lascia platealmente l’Aula non appena la ministra Lamorgese conclude il suo intervento". La presidente di Fratelli d'Italia, infatti, era in Parlamento in occasione dell'informativa della ministra dell'Interno sulle proteste anti Green pass, condite dalla partecipazione di Forza nuova agli scontri di Roma.

Video su questo argomento "Strategia della tensione? Inaccettabili accuse". La Lamorgese si difende da FdI

A una buona parte del mondo social, comunque, non è piaciuta questa attenzione al colore dell'abito della leader di FdI. Qualcuno, infatti, ha scritto: "Io sto lontano delle idee della Meloni però ora giudicare anche il colore del vestito mi sembra un po' comico". A sorpresa, è stata poi la stessa Meloni a commentare il post della giornalista: "È blu. Interamente vestita di blu. Quanto vi piace la mistificazione".

Ma non è finita lì, perché poi la Cuzzocrea ha replicato: "Un bellissimo blu scuro allora. Oggi sono vestita di nero io. Nessuna mistificazione, solo la vista che peggiora". Una scelta, quella dell'ironia, che ha solo peggiorato la situazione, secondo alcuni utenti. In un secondo momento, poi, la giornalista è tornata a twittare per chiedere di tornare tutti alla calma: "Ho raccontato una cosa vista come faccio in ogni pezzo e anche qui. Descrivendo cravatte, vestiti, particolari. Non c’era niente sotto. Chi mi sta riempiendo di insulti su ogni muro è in malafede".

