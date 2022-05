Zelensky, Santoro a L'aria che tira: "Se dice questa frase, è morto". Il segreto inconfessabile

20 maggio 2022 a

Michele Santoro è sempre uno molto diretto. L'ex conduttore di Servizio Pubblico è stato ospite questa mattina nel salotto di Myrta Merlino a L'Aria che tira non ha usato giri di parole e di fatto ha parlato della guerra in Ucraina offrendo un suo punto di vista. Negli ultimi tempi Santoro è stato accusato di essere "filo Putin" per le sue posizioni critiche sul conflitto. E di certo questa sua nuova uscita non metterà a tacere queste voci. Nel corso della sua analisi, il "teletribuno" ha spiegato quale possa essere a suo dire una soluzione per il conflitto: "Dovete fare una domanda chiara a Zelensky: perché di fatto non parla di una concessione sulle regioni russofone? Perché non dà il diritto ai russi che vivono nelle regioni russofone di poter parlare il russo? Il tutto ovviamente lasciando fuori la Crimea?".

A questo punto Santoro si dà la risposta da solo: "Sapete perché non lo fa? Perché se dicesse una cosa del genere per i suoi sarebbe finito, sarebbe morto". Insomma secondo Santoro, Zelensky non apre a concessioni sul fronte russofono per evitare ritorsioni sulla sua popolarità che in questo momento, va detto, è molto alta nel suo Paese.

Un Paese che si trova a combattere contro l'invasore russo. Ma di certo gli interrogativi che pone Santoro possono essere condivisibili: per giungere alla pace serve un dialogo e un compromesso.

