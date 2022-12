Michele Migliaccio ha un grande cuore: video virale su Tik Tok

Rudy Cifarelli 14 dicembre 2022 a

Abbiamo giá parlato di Michele Migliaccio, detto anche il “King delle caldaie”. Ora su Tik Tok spunta un video in cui fa beneficenza a Milano. E tutto diventa virale sui social. Un gesto bello, che sotto Natale rende tutto più magico. Migliaccio non dimentica le sue origini umili.

"Sono cresciuto a Cesano Boscone. Un quartiere dove si cresce in fretta. Dopo le scuole medie mi sono trasferito ancora alla periferia di Milano e nel 2004 ho iniziato a fare il consulente immobiliare", aveva raccontato.

Giusto qualche dato sulla sua vita. Si distingue come miglior venditore d'Italia su 2 mila consulenti. "Da quel momento ho deciso di mettermi in proprio creando un nuovo marchio immobiliare. Anni forti, in cui tutto è andato a gonfie vele. Poi è arrivata la crisi dei mutui delle banche ed ho deciso di tornare a lavorare in proprio", dice. "Nel 2015 cambio lavoro. Addio case, arriva il settore termoidraulico. Ho aperto una partita iva ed ho iniziato il percorso come venditore. Dopo due anni è nata una nuova società, che oggi ha un fatturato di oltre 2 milioni di euro".

Da piccolo artigiano a imprenditore. Michele Migliaccio non si ferma davanti a nulla. Fonda "2M immobiliare", una società della compravendita di immobili da ristrutturare, non fatica ad emergere con una grande realtà ed un ingente patrimonio immobiliare. Un nuovo business che Migliaccio ha fiutato e che gli sta dando grandi soddisfazioni. Così, ancora una volta, con questa nuova virata imprenditoriale arriva anche su Tik Tok: seguito da oltre 500 mila followers. Lì fa video motivazionali, amato e odiato per il suo egocentrismo (che non guasta mai), va sempre sopra le righe. Bomba è il suo slang: seguitelo, vi farà divertire.