Nicola Fratoianni, sciacallata sul bracciante morto: "Di chi è la colpa"

La morte, terribile, di Satnam Singh ha colpito l'opinione pubblica e riempie il dibattito televisivo. Una vicenda atroce, quella del bracciante prima mutilato, poi abbandonato in strada e, infine, morto a Latina. Una vicenda sulla quale, però, la sinistra ha subito iniziato a speculare per dar contro al governo Meloni.

Del caso di Singh se ne parla anche a In Onda, il programma de La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, la puntata è quella di sabato 22 giugno. Ospite in studio ecco Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, il quale non esce dal copione, e insomma punta il dito. E non è difficile immaginare contro chi lo punti...

"Questo omicidio, perché io penso sia l'ora di riappropriarsi delle parole giuste, non è una tragedia, basta: questo è un omicidio, l'ennesimo omicidio sul lavoro. Ed è frutto del sistema, non del caso. E non è frutto solo dello sfruttamento, che è la cosa più evidente di questa vicenda. Singh muore perché come troppi lavoratori e lavoratrici in questo paese è un invisibile, in italia sono 230mila. E l'invisibilità nasconde ogni diritto: quello di ribellarsi, di chiedere condizioni di lavoro sicure, salari dignitosi, a chiedere che siano rispettate le condizioni fondamentali", premette Fratoianni.

Ma a stretto giro, ecco piovere le accuse: "Queste persone sono invisibili perché la nostra legislazione, e penso alla Bossi-Fini, è una vera e propria fabbrica di irregolarità. E quando sei in condizioni di irregolarità subisci la condizione, non puoi fare niente: sei subalterno, ricattabile, sottomesso, un oggetto nelle mani del padrone. E se quel padrone è uno che specula sulla vita delle persone in carne ed ossa e tratta gli esseri umani come animali non hai alcuna possibilità di ribellarti. Ed è da qui che dobbiamo partire: prima di fare nuove norme ne andrebbero cancellate alcune, a cominciare dalla Bossi-Fini", conclude Nicola Fratoianni. E se davvero le responsabilità di quanto accaduto fossero da ascrivere alla Bossi-Fini, ci si interroga: perché la sinistra in tanti anni di governo, di fatto fino al 2022, non è mai intervenuta?

