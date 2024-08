Antonello Venditti, gli insulti al fan disabile: la foto è virale

29 agosto 2024 a

a

a

Della vicenda che ha visto come protagonista Antonello Venditti si è discusso a lungo. E non potrebbe essere altrimenti. Il cantautore romano, durante un suo concerto, ha commesso una gaffe clamorosa. Di per sé, già prendersela con un proprio fan che ha pagato per assistere a una sua performance canora è un fatto poco elegante. E che denota forse un carattere a dir poco irascibile. Ma se consideriamo che la spettatrice in questione fosse affetta da una disabilità, la figuraccia del cantautore romano assume proporzioni grottesche.

Dopo il polverone sollevatosi, Antonello Venditti si è voluto scusare - a suo modo - con la fan insultata. "Se ho sbagliato, scusatemi, ma è stato frutto del buio, delle persone e dello stress che uno vive facendo un concerto complicato, raccontando cose non da tutti - ha confessato in una diretta sul suo profilo Facebook -. Mi metterei a piangere, a una cosa del genere io rispondo con le lacrime, mi dispiace tantissimo, vi abbraccio". Un messaggio che però non ha persuaso il popolo dei social che, per mezzo di meme e fotomontaggi, ha travolto di critiche il cantautore romano.

Venditti e gli insulti alla disabile: cosa spunta in Spagna dopo il concerto, grande imbarazzo | Guarda

Nessuno è più letale di Osho quando si tratta di lanciare frecciatine sui social. E anche in questo caso, Federico Palmaroli si è riconfermato il vero principe dei meme del nostro Paese. In una immagine postata dal vignettista satirico Antonello Venditti viene raffigurato con le sembianze di Driss Bassari, uno dei protagonisti del film francese campione d'incassi "Quasi amici". La pellicola racconta la storia di un miliardario disabile che riscopre il piacere della vita grazie all'amicizia dell'esuberante Driss. Nella foto, però, al posto del titolo "Quasi amici", Palmaroli ha aggiusto la parola "Mai". Il riferimento del comico è alla celebre canzone di Venditti "Amici mai". In aggiunta, anche un messaggio: "Uno dei suoi più grandi successi". COlpito e affondato.