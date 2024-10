Generale Vannacci, Bizzarri attacca: "Vorrei chiedergli una cosa", lo travolgono di insulti

08 ottobre 2024 a

Nuovo atto dell'avvincente saga: Luca Bizzarri contro il generale Roberto Vannacci. Il comico genovese, ex conduttore de Le Iene, su X (l'ex Twitter) non perde occasione per sparare sull'europarlamentare della Lega. Figurarsi poi se poteva mancare un commento al veleno proprio nelle ore in cui a Pontida il controverso militare, salito alla ribalta dell'agenda politica un anno fa con il suo libro Il mondo al contrario che tanto ha indignato i sostenitori del politicamente corretto.

Sul banco degli imputati questa volta Vannacci ci finisce per la sua invettiva contro la cittadinanza facile agli stranieri, tema che ha agitato anche il fronte del centrodestra con molti leghisti contro Antonio Tajani, leader di Forza Italia, favorevole allo Ius Scholae. "Se andaste in Arabia dopo 5 anni di scuola non sareste arabi, non c'è reciprocità - ha sottolineato il generale mandando in solluchero il popolo leghista sul Pratone -. Così in Marocco, Tunisia... La cittadinanza se la sono guadagnata i nostri nonni sul Carso, questa è la nostra cittadinanza. Io oggi sono qua, dicevano che Vannacci prendeva il taxi, io invece credo nella parola data e nell'onore, hanno paura perché il vento soffia in tutta Europa, non molleremo di un millimetro".

"Vannacci ha la cittadinanza italiana da 56 anni - domanda Bizzarri, condividendo lo stralcio dell'intervento del generale -. Io vorrei chiedergli che cosa ha fatto, prima, per guadagnarselo". Tra i commenti è una raffica di critiche praticamente immediata. "Da comandante di distaccamento operativo incursori operazioni in Somalia, Ruanda e Yemen. Da maggiore e tenente colonnello operazioni speciali in Iraq e in Afghanistan. Lei invece?", chiede un utente a cui Bizzarri replica: "Non si preoccupi, gli avverbi di tempo li fate nel secondo quadrimestre". E ancora: "Luca, la stessa cosa che ha fatto lei, no?". Altra risposta: "Ed è esattamente per quello che non vado a blaterare in giro che 'me la sono guadagnata'. Messa così è più facile?".

Le contestazioni però diventano troppe, e Bizzarri non riesce più a stare dietro ai tweet. "La sua stirpe ha servito il Mio Paese e prima forse han servito per l'Impero Romano! Come le centinaia di generazioni passate di tutti Noi Italiani. Quella cittadinanza che Luca tu non ne comprendi il Valore! Saluti", "A me non piace, ma di certo ha fatto molto più di te per guadagnarsela...", "Ma Bizzarri, allora perché non ci prendiamo tutti quella Svizzera? Anzi aboliamo la cittadinanza come dice la Salis? Ok?", "Basta guardare il suo curriculum per avere ben chiaro quanto abbia fatto per l'Italia. Poi se lo mettiamo a confronto con il tuo, domani lo facciamo 'direttamente' Presidente della Repubblica".