Pietro Senaldi sconfessa Davide Faraone: "Una schifezza, ma cosa c'entra il governo?"

"Torino è una città amministrata da un sindaco che ha la responsabilità di tenerla decorosamente". Pietro Senaldi smentisce Davide Faraone. Lo fa a 4 di sera nella puntata in onda venerdì 25 ottobre. Qui il condirettore di Libero risponde all'esponente di Italia Viva. Al centro lo stupro a Torino ai danni di una giovane, che è stata violentata da un gruppo di nordafricani. Il fatto è avvenuto nel parco del Valentino. Un luogo - spiega Senaldi - "che dovrebbe essere un gioiello della città. Guardi come è tenuto, non c'entra niente il governo".

E questo - precisa - "anche se ci fosse un governo di sinistra". Secondo Senaldi infatti "c'entra l'amministrazione comunale che tiene la città una schifezza. E se tu tieni la schifezza, qui avvengono le schifezze". Poco prima Faraone aveva puntato il dito contro il governo: "Questa è una delle questioni che questa destra aveva garantito di risolvere. Invece la percezione della sicurezza è ancora drammatica".

Quanto avvenuto a Torino è di una violenza inaudita. Stando al racconto della presunta vittima, dopo aver bevuto degli alcolici è stata avvicinata da un giovane nordafricano. L'uomo le ha strappato il cellulare dalle mani e la giovane, per riprenderselo, lo ha inseguito all'interno del parco. A questo punto sarebbero arrivati altri cinque-sei nordafricani che avrebbero accerchiato la giovane, spingendola poi sopra un materasso per violentarla a turno. La donna ha raccontato di aver perso i sensi e di essersi svegliata in un altro punto del parco completamente nuda.