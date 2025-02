4 di Sera, Giuseppe Cruciani fa impazzire la sinistra: "Ecco perché avete paura di Donald Trump"

08 febbraio 2025 a

"Ovviamente nessuno vuole che queste persone vengano torturate, dunque evocare Guantanamo è come dire: vuole portarli lì per torturarli". Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, riflette sulla linea durissima di Donald Trump sull'immigrazione (di cui i clandestini inviati nella base militare americana a Cuba come anticamera della loro "deportation", l'espulsione, sono l'immagine plastica) e allarga il campo dell'analisi.

"Fa paura di Trump il fatto che rompa gli schemi - sottolinea il conduttore de La Zanzara, su Radio 24 -. VUole uscire dalla Corte penale internazionale. Anzi, non c'è mai entrato... rompe le scatole alla Corte penale internazionale, vuole uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità... Il mondo non è immutabile".

"Una volta - ricorda ancora Cruciani - i 5 Stelle erano nati per distruggere tutto, come si diceva?". "La scatoletta di tonno", suggerisce Stefano Buffagni, ex sottosegretario grillino alla Presidenza del Consiglio, andando in soccorso del giornalista.

"Esatto, il Parlamento e la scatoletta di tonno. Oggi sembra che uno debba avere paura di uno che vuole cambiare le cose. Invece le vuole cambiare, punto e basta!", conclude il sodale (e sua perfetta nemesi politicamente scorretta) di David Parenzo. E in studio scatta l'applauso convinto del pubblico.