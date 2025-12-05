Zerocalcare, per non incontrare fascisti e sionisti finirà per chiudersi in casa

E ora chi convincerà Zerocalcare a uscire nuovamente di casa? Chi lo aiuterà a lasciare il suo nido sicuro e a immergersi in un mondo pieno di opinioni diverse dalla sua? Ormai, per il noto fumettista, quella di disertare eventi e fiere per “incompatibilità ideologica” sta diventando una mania... Aveva fatto discutere, nel 2023, la sua scelta di non andare a “Lucca Comics” per la presenza, tra i partner della manifestazione, dell’ambasciata di Israele in Italia. «Purtroppo», aveva spiegato all’epoca, il patrocinio dell’ambasciata dello Stato ebraico «per me rappresenta un problema. In questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone che non sanno nemmeno se saranno vive il giorno dopo, per me venire a festeggiare lì dentro rappresenta un corto circuito che non riesco a gestire». E poi: «Lo so che quello sul manifesto è solo un simbolo, ma quel simbolo per molte persone a me care rappresenta in questo momento la paura di non vedere il sole sorgere domattina, le macerie sotto cui sono sepolti i propri cari».

Cambio di scena. “Più libri più liberi” 2025. C’è una casa editrice accusata di essere filo-fascista. Che lo sia o meno, è irrilevante. Il teatrino partigiano si mette in moto e va scena il solito copione: interviste su Repubblica per chiedere di cacciare l’editore non allineato; raccolta firme tra scrittori, cantanti e ballerini; generico attacco al governo perché da quando la destra ha vinto le elezioni “i fascisti hanno rialzato la testa...”. Questa volta, però, l’armata antifa non è riuscita a vincere la battaglia. Lo stand di “Passaggio al bosco”, la casa editrice incriminata, è stato confermato. E allora cosa fa Zerocalcare? Ovvio, si ritira nelle sue stanze. «Purtroppo», ha spiegato questa volta, «non sarò alla fiera romana. Io sono cresciuto con dei paletti molto rigidi: non si condividono gli spazi con i nazisti».