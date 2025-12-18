Alberto Stasi piomba a Pavia, attenti al suo volto: Italia sconvolta

Nel tribunale di Pavia oggi va in scena il D-Day della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: è il giorno di Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007.

Ma il convitato di pietra è Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara finora unico condannato, a 16 anni di carcere. A Pavia è arrivato anche l'ex studente della Bocconi, intercettato dalle telecamere di Mattino 5 su Canale 5. Federica Panicucci lo fa inquadrare, circondato dai suoi legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis.

"E' interessato, è parte interessata e si interessa", ha spiegato De Rensis. "Sereno?", chiede a Stasi l'inviato Mediaset: "Sì sì, sereno. Volevo essere qui ma non voglio rilasciare dichiarazioni", spiega Alberto. Sorridente, quasi sollevato perché un Sempio rinviato a giudizio cambierebbe e di molto anche la sua situazione.

Al termine dell'udienza, incentrata sull'incidente probatorio sui reperti trovati nella villetta di via Pascoli e sul Dna trovato sulle unghie di Chiara (e attribuito dal perito Denise Albani alla linea maschile della famiglia Sempio), Stasi è stato lungamente inseguito per le strade di Pavia da telecamere e microfoni "Abbiate pazienza", ha sbottato lui davanti all'assedio. "Così non andiamo da nessuna parte", si è quindi congedato senza rispondere a nessuna domanda.

"Vedere Alberto Stasi non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione", ha tagliato corto Gian Luigi Tizzoni, da sempre legale della famiglia Poggi. I consulenti della famiglia stanno facendo alcuni approfondimenti su alcuni oggetti (cavigliera, orecchini) che Chiara indossava il giorno del delitto. "Depositeremo gli esiti degli esami sugli oggetti di Chiara. Non siamo ingenui, nonostante qualche mio collega lo ritenga, per cui abbiamo la legittima disponibilità degli oggetti e trarremo le nostre conclusioni", conclude Tizzoni.

"È venuto perché questa era una giornata importante, tenete conto che comunque sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna, finalmente è arrivata una perizia, finalmente abbiamo assunto nel contraddittorio per cui era importante per lui esserci in questo momento", ha aggiunto dopo l'udienza l'avvocato di Stasi Bocellari. "Tenete conto anche del fatto che lui ha sempre partecipato al suo processo, durante tutti gli anni è sempre stato presente alle udienze e quindi questo era un momento in cui esserci, nel massimo rispetto anche dell'autorità giudiziaria che oggi sta procedendo nei confronti di un altro soggetto. Non dimentichiamolo, per lo stesso fatto di reato per cui lui è in carcere da dieci anni - ha proseguito la legale -. Quindi questo è il motivo della sua presenza in questa giornata che ha un significato particolare per tutti, per la difesa sicuramente e per lui in prima persona perché ovviamente la vita è la sua. Dopodiché sapete che non può rendere dichiarazioni, non è opportuno che lo faccia, non lo riteniamo nella maniera più assoluta utile in questo momento che lui lo faccia".