PiazzaPulita, sparate su Trump: "Preoccupati per la sua salute mentale"

A Piazzapulita non bastano le smentite. Il programma condotto da Corrado Formigli e andato in onda giovedì 29 gennaio su La7 si interroga sulla salute mentale di Donald Trump spiegando che anche diversi leader si stanno preoccupando. "L’ultima notizia è arrivata da Politico: Robert Fico avrebbe definito 'pericoloso' il comportamento di Donald Trump", si legge nella presentazione del servizio. E ancora: "Balletti, fake news, pubblicazione di messaggi privati: il dibattito sulle condizioni di salute mentale del Presidente USA è ormai diffuso. E negli ultimi tempi medici, psicologi e persino l’attuale capa dello staff della Casa Bianca hanno espresso perplessità sulla sua stabilità e sulla sua idoneità a ricoprire il ruolo. A un anno dall’inizio del mandato, quindi, qual è davvero lo stato di salute di Trump?".
Nonostante Linda Giannattasio nella sua analisi spiega che Fico ha smentito su X il famoso retroscena, i giornalisti se ne infischiano. Anzi, riportano anche le dichiarazioni di Susie Wiles, capa dello staff della Casa Bianca. Quest'ultima ha detto che quella del tycoon "una personalità da alcolizzato ad alto funzionamento".
Piazzapulita, Michele Serra e lo sfregio a Meloni: "Crocerossina, forse perché donna..."Quando c'è da (s)parlare del centrodestra, Michele Serra abbandona il fioretto e le leziosità e sfoder...
Peccato che successivamente anche lei abbia fatto retromarcia. Wiles ha reagito su X accusando Vanity Fair, sulle cui colonne aveva rilasciato l'intervista, di aver costruito un "hit piece" (un articolo di attacco) con "contesto significativo" ignorato per dipingere un racconto "caotico e negativo" dell’amministrazione. Da qui la conclusione di Ilario Lombardo: "La percezione che ho io è che tra i leader stia crescendo la paura che questo possa diventare un problema per la sicurezza mondiale. In America si parla della possibilità che venga sostituito se il presidente non è completamente abile".