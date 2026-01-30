PiazzaPulita, sparate su Trump: "Preoccupati per la sua salute mentale"

A Piazzapulita non bastano le smentite. Il programma condotto da Corrado Formigli e andato in onda giovedì 29 gennaio su La7 si interroga sulla salute mentale di Donald Trump spiegando che anche diversi leader si stanno preoccupando. "L’ultima notizia è arrivata da Politico: Robert Fico avrebbe definito 'pericoloso' il comportamento di Donald Trump", si legge nella presentazione del servizio. E ancora: "Balletti, fake news, pubblicazione di messaggi privati: il dibattito sulle condizioni di salute mentale del Presidente USA è ormai diffuso. E negli ultimi tempi medici, psicologi e persino l’attuale capa dello staff della Casa Bianca hanno espresso perplessità sulla sua stabilità e sulla sua idoneità a ricoprire il ruolo. A un anno dall’inizio del mandato, quindi, qual è davvero lo stato di salute di Trump?".

Nonostante Linda Giannattasio nella sua analisi spiega che Fico ha smentito su X il famoso retroscena, i giornalisti se ne infischiano. Anzi, riportano anche le dichiarazioni di Susie Wiles, capa dello staff della Casa Bianca. Quest'ultima ha detto che quella del tycoon "una personalità da alcolizzato ad alto funzionamento".