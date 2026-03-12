Libero logo
L'elemosiniere del Papa amico di chi "okkupa"? Che fine fa: arcivescovo in Polonia

giovedì 12 marzo 2026
Si chiude un capitolo controverso in Vaticano: il cardinale Konrad Krajewski non sarà più Elemosiniere del Papa. Papa Leone XIV lo ha infatti nominato nuovo Arcivescovo Metropolita di Łódź, in Polonia, sua città natale. Con questo incarico termina il suo mandato come Elemosiniere di Sua Santità e Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. La notizia è stata resa pubblica il 12 marzo 2026 e segna, secondo molti osservatori, un cambio di fase rispetto agli anni precedenti.

Il ruolo di Elemosiniere era diventato particolarmente discusso durante il pontificato di Papa Francesco, soprattutto dopo un episodio avvenuto nel maggio 2019. In quell’occasione Krajewski intervenne personalmente nello stabile occupato Spin Time Labs, in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove circa 450 persone erano rimaste senza elettricità a causa dei sigilli apposti dalle autorità. Il cardinale scese nel pozzetto dell’edificio e riattivò la corrente elettrica, un gesto che gli valse il soprannome mediatico di “Elemosiniere-idraulico”.

L’iniziativa provocò un forte scontro politico e istituzionale. All’epoca l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini criticò duramente l’azione, chiedendo polemicamente se il Vaticano avrebbe pagato anche le bollette degli italiani. Krajewski difese la propria scelta assumendosene la responsabilità e spiegando di aver agito per aiutare le famiglie e soprattutto i bambini che vivevano nello stabile e che erano rimasti senza luce.

Con la sua nomina ad arcivescovo in Polonia termina dunque una stagione segnata da gesti simbolici e da numerose polemiche sul rapporto tra solidarietà, legalità e gestione delle occupazioni abusive. Al suo posto, come nuovo Elemosiniere pontificio, Papa Leone XIV ha nominato monsignor Luis Marín de San Martín, che ora guiderà l’ufficio incaricato delle opere di carità del Papa.

