In Onda, Augias spara a zero contro Donzelli: "Ecco cosa gli gioverebbe"

"Ho visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani": Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, lo ha detto in Parlamento a proposito della riforma approvata nei giorni scorsi. Ma le sue parole hanno fatto storcere il naso a Corrado Augias, che ha commentato l'intervento del deputato in collegamento con Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7.

"Questo deputato è rimasto fermo, anche se è molto giovane, a prima della Costituzione - ha detto il giornalista -. Questa vecchia norma vigeva in secoli ormai superati. Oggi chi vince una battaglia politica non comanda, ma governa, che è un'altra cosa. E governa con gli strumenti, gli ausilii, i contrappesi previsti dalla Costituzione in un gioco di equilibri e non dà mai il potere assoluto a una parte quand'anche abbia vinto nettamente. Quindi al povero Donzelli diciamo che una rilettura della Costituzione gioverebbe".