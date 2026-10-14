DiMartedì, Alessandro Di Battista stronca il campo largo: "Indecoroso, come svuotano le urne"

"Spettacolo indecoroso". Lo liquida così Alessandro Di Battista il campo largo. Ospite di DiMartedì, l'ex 5 Stelle non può fare a meno di notare "le litigate sempre su tutto". "Il mondo brucia e questi parlano se fare o meno le primarie, svuotano le urne", tuona senza mezzi termini nel salotto di Giovanni Floris. Una posizione non nuova la sua. Già sul Nove, ad Accordi e Disaccordi, si pronunciava così: "C'è una parte di cittadini che sostiene il Movimento Cinque Stelle che la Schlein non la voterebbe neanche sotto tortura. Penso che se continuano così - già la Meloni per me è favorita, era favorita mesi fa - ma se continuano così possono anche non fare le elezioni".

Alessandro Di Battista torna in studio: "Essere qui una conquista, sto facendo delle cure" Alessandro Di Battista di nuovo in tv. Ma questa volta non in collegamento. "Essere qui in questo studio è u...

D'altronde Pd e 5 Stelle non riescono a trovare una quadra neppure sui temi. "Io non li sento, li sento raramente, a parte i temi che li dividono, li sento raramente parlare di temi. Cioè, la grande forza di quel Movimento Cinque Stelle, che poi furono le idee di Gianroberto, era scegliere dei temi e martellare giorno e notte su quei temi".

DiMartedì, Di Battista la spara grossa: "Voglio avere il diritto di dirmi antisionista" Alessandro Di Battista è tornato in tv. Ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, il talk show politico di La...