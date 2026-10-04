Alessandro Di Battista torna in studio: "Essere qui una conquista, sto facendo delle cure"

Alessandro Di Battista di nuovo in tv. Ma questa volta non in collegamento. "Essere qui in questo studio è una conquista – dice durante Accordi&Disaccordi sul Nove – mi consente di non pensare al fatto di essere malato. Sto facendo delle cure che hanno delle concrete possibilità di funzionare e per ora non ho effetti collaterali". Nonostante quanto accaduto, l'ex grillino non perde la propria schiettezza. Nel mirino il campo largo.
Di Battista fa a pezzi Pd e 5 Stelle: "Schlein? Neanche sotto tortura. Se continuano così, possono anche non fare le elezioni"Anche Alessandro Di Battista smonta i sogni della leader del Partito democratico. "C'è una parte di citt...
Nel centrosinistra "penso che se continuano così possono anche non farle le elezioni. Già Meloni per me è favorita, era favorita mesi fa - esordisce in riferimento al recente botta e risposta tra Schlein e Conte -. C'è una parte di cittadini che sostiene il Movimento 5 Stelle che Schlein non la voterebbe neanche sotto tortura".
E ancora: "Io li sento li sento raramente parlare di temi. La grande forza del M5S era scegliere dei temi e martellare giorno e notte su quei temi".
"La linea sull'Ucraina è dirimente - prosegue - Ora Schlein finalmente dice: serve un inviato. Insomma, noi lo chiediamo un inviato speciale europeo da tre anni. Facesse un nome e lottasse ogni giorno a manetta, dicesse: serve un inviato speciale dell'Unione Europea per andare a trattare con Putin, andare ad ascoltare le ragioni Di Putin, perché anche Putin ha le sue ragioni. Per me anche Putin ha le sue ragioni, e andare a trovare un compromesso, compromesso, pace giusta che intende che Putin rinuncerà ai territori già conquistati? Impossibile, questa non è, questa è stupidità, francamente, non pace giusta, perché quello che ha conquistato se lo tiene".