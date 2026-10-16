L'Aria che tira, Roncone schianta il campo largo: "Meloni ineccepibile, ecco a cosa hanno assistito"

"Sorrido perché anche ieri si è plasticamente manifestata la straordinaria capacità di Giorgia Meloni di fare politica": Fabrizio Roncone, editorialista del Corriere della Sera, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alle comunicazioni della presidente del Consiglio in Parlamento prima del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. "Il campo largo ha assistito a una esibizione della premier assolutamente ineccepibile, sull'Ucraina è stata perfetta, e questo è un grave, grosso, enorme, gigantesco problema per il campo largo", ha aggiunto il giornalista, di fatto affondando le opposizioni.

"Il dramma di questo governo non è Giorgia Meloni - ha poi aggiunto Roncone - il dramma di questo governo che finirà la legislatura, forse sì o forse no, ma la finirà senza lasciare traccia, senza aver lasciato una riforma sostanziale, c'è il ricordo di ministri... La Meloni ha trascorso 4 anni e mezzo ormai dovendo porre rimedio al suo fantasmagorico esecutivo, a questo scellerato esecutivo, ma se fosse dipeso da lei...".