L'Aria che tira, Roncone schianta il campo largo: "Meloni ineccepibile, ecco a cosa hanno assistito"

"Sorrido perché anche ieri si è plasticamente manifestata la straordinaria capacità di Giorgia Meloni di fare politica": Fabrizio Roncone, editorialista del Corriere della Sera, lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, riferendosi alle comunicazioni della presidente del Consiglio in Parlamento prima del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. "Il campo largo ha assistito a una esibizione della premier assolutamente ineccepibile, sull'Ucraina è stata perfetta, e questo è un grave, grosso, enorme, gigantesco problema per il campo largo", ha aggiunto il giornalista, di fatto affondando le opposizioni.
"Il dramma di questo governo non è Giorgia Meloni - ha poi aggiunto Roncone - il dramma di questo governo che finirà la legislatura, forse sì o forse no, ma la finirà senza lasciare traccia, senza aver lasciato una riforma sostanziale, c'è il ricordo di ministri... La Meloni ha trascorso 4 anni e mezzo ormai dovendo porre rimedio al suo fantasmagorico esecutivo, a questo scellerato esecutivo, ma se fosse dipeso da lei...".
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Secondo la firma del Corsera, infatti, "lei ha sbagliato pochissime uscite. La cantonata grande l'ha presa in politica estera quando si era convinta di essere la sponda europea di Trump, ma appena ha capito... Lì è stato un errore di valutazione, ma è stato l'unico errore clamoroso che probabilmente anche lei riconoscerebbe se fosse qui con noi. Dopodiché ha ripreso la barra dritta, ieri ha fatto un frontale con la Russia, è stata ineccepibile".
"Meloni ineccepibile, ecco a cosa ha assistito il campo largo": Roncone a L'Aria che tira, guarda qui il video