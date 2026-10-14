L'aria che tira, Giannini al fianco di Meloni contro Trump: "Un'analisi inappuntabile"

"Una critica così esplicita - ha dichiarato il giornalista da Parenzo - tra l'altro supportata da un'analisi inappuntabile, cioè, attenzione perché il boom dei prezzi delle materie prime e dei fossili, quindi dei carburanti, non dipende dalla guerra russo-ucraina, o meglio, nella prima fase ha avuto un impatto, ma oggi l'impennata è legata alla guerra in Iran, che ha voluto Trump insieme a Netanyahu, quindi da questo punto di vista è stata inappuntabile. Allo stesso modo ho molto apprezzato anche il passaggio in cui, anche questo non dovuto soprattutto alla luce dell'uscita di Trump, che ha licenziato di fatto Zelensky, relativo all'Ucraina, cioè, tiene salda la barra del timone sull'aiuto del nostro paese, insieme ovviamente all'Europa, alla resistenza di Kiev. E questo anche è un passaggio interessante e non scontato".

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