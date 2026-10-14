L'aria che tira, Giannini al fianco di Meloni contro Trump: "Un'analisi inappuntabile"

Donald Trump non smette mai di stupire. Questa volta il presidente americano è riuscito persino a mettere d'accordo Giorgia Meloni e Massimo Giannini. Una vera e propria impresa. Un traguardo - se così si può chiamare - davvero impensabile, viste le posizioni sempre molto dure dell'editorialista di Repubblica nei confronti della presidente del Consiglio.
In Senato, Meloni ha definito "rischiosa" l'intesa di Trump sul gasolio russo, e ha incassato l'apprezzamento di Giannini, intervenuto a L'aria che tira, su La7.
L'aria che tira, Vannacci bombarda: "Dove l'hanno vista", Parenzo ammutolisce"Anche qui al Parlamento europeo si è parlato di casa, con l'Affordable Housing Act che non piace n&eacu...
"Una critica così esplicita - ha dichiarato il giornalista da Parenzo - tra l'altro supportata da un'analisi inappuntabile, cioè, attenzione perché il boom dei prezzi delle materie prime e dei fossili, quindi dei carburanti, non dipende dalla guerra russo-ucraina, o meglio, nella prima fase ha avuto un impatto, ma oggi l'impennata è legata alla guerra in Iran, che ha voluto Trump insieme a Netanyahu, quindi da questo punto di vista è stata inappuntabile. Allo stesso modo ho molto apprezzato anche il passaggio in cui, anche questo non dovuto soprattutto alla luce dell'uscita di Trump, che ha licenziato di fatto Zelensky, relativo all'Ucraina, cioè, tiene salda la barra del timone sull'aiuto del nostro paese, insieme ovviamente all'Europa, alla resistenza di Kiev. E questo anche è un passaggio interessante e non scontato".
Guarda l'intervento di Massimo Giannini a L'aria che tira su La7