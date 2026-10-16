Piazzapulita, Santoro e Formigli toccano il fondo: "Meloni fa ridere, nel cabaret…”

Nello studio di Piazzapulita, salotto d’approfondimento televisivo di La7 di Corrado Formigli, c’è ospite Michele Santoro, che commenta l'accordo tra Donald Trump e Putin sul gas e la posizione di Giorgia Meloni nella politica internazionale. Su Trump, solleticato da Formigli sul fatto che questo accordo snobbi i problemi dell’Europa e della guerra in Ucraina, Santoro dice: “Questo accordo sul gas tra Trump e Putin non è così importante a livello di poter calmierare la situazione che si è venuta a creare negli Stati Uniti, dove stiamo sfiorando il 4% di inflazione, che in quel paese è uno shock abbastanza pesante. Trump dovrà affrontare le elezioni (le cosiddette midterm elections, ndr) in una situazione come questa. Negli Stati Uniti si considera normale un prezzo del petrolio al barile di 90 dollari e noi corriamo il rischio di arrivare a 137 dollari o 127 dollari o giù di lì. Questa è la situazione che si rischia”.

Santoro, poi, spiega le scelte di Trump e stigmatizza i comportamenti della Meloni: “Quindi Trump perché fa questa operazione con Putin? Perché noi non vogliamo vedere una cosa che secondo me è fondamentale e che l'Europa non ha capito e la Meloni ha capito meno degli altri. Perché ha capito meno degli altri? Perché lei non fa assolutamente niente sul piano internazionale, tant'è vero che questo suo carattere assolutamente passivo comporta anche una delega, perché ha detto: ‘Ah, volete parlare con Putin? Parlateci pure voi volenterosi, Macron, Merz, io mi tengo fuori’. Lei non si capisce che fa. Fa un po' l'offesa, però non è che pretende di stare al tavolo. Anzi, dice: ‘Andate avanti voi che a me mi viene da ridere’. Anche perché poi la seconda parte del suo intervento in Parlamento è stato un cabaret, diciamoci la verità. Diciamo un genere nel quale lei eccelle, mentre in politica internazionale fa veramente ridere e il cabaret invece la vede a suo agio. Ci fa parlare di Magi, di Fratoianni, cioè tutte persone che con tutto il rispetto, diciamo, a livello mondiale, insomma, non è che smuovono le folle. Quindi – prosegue nella sua arringa Santoro - lei dovrebbe dirci soprattutto che cosa intende fare. E quello che intende fare francamente io non l'ho capito”.