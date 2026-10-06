Ranucci, Santoro smentisce Lavitola. Ma ecco cosa spunta dal verbale

Con riferimento all'articolo a firma Giacomo Amadori e Leone De Cesare dal titolo «Colloquio Santoro-Ranucci per togliere Report alla Rai», preciso che il sottoscritto non ha mai avuto alcun colloquio con Sigfrido Ranucci in merito ad una sua possibile uscita dalla Rai, né Valter Lavitola ha mai mediato colloqui tra il sottoscritto e Ranucci su questo argomento. Né, a quanto appreso, risulta che tale virgolettato corrisponda a quanto testualmente dichiarato dall'indagato in merito a asseriti, ma inesistenti, colloqui tra lo scrivente e Ranucci.

Michele Santoro

Riportiamo i passi salienti del verbale di Lavitola citati da questo giornale: «Faccia conto che Michele Santoro, che da grandi nemici siamo diventati buoni amici, mi spiegò come faceva lui con la Rai. Cioè, lui si faceva la produzione e si vendeva la cosa credo che Ranucci, se lo sentite, ve lo possa testimoniare, io gli ho detto: “Ma perché non fai come Michele (Santoro, ndr)?”. E li ho fatti pure parlare ». Ci sembra che il senso del titolo sia pienamente confermato.

G.A.