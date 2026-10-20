Otto e Mezzo, Rosi Braidotti sulle piazze: "Quello che sta succedendo mi mette gioia e speranza"

Rosi Braidotti festeggia di fronte a quanto sta succedendo in piazza. A dirlo è la filosofa ospite di Otto e Mezzo su La7. "Quello che sta succedendo mi mette gioia e speranza", dice nel salotto di Lilli Gruber definendo quella che protesta una generazione "sveglia, arguta, informata". Un vero e proprio delirio insomma. Va detto che l'intervento di Braidotti risale a venerdì, quindi prima del saccheggio di Milano di sabato e domenica a opera dei maranza. Eppure già quel giorno a Torino si era verificata una sassaiola da parte degli studenti contro gli agenti, poi lanci di bottiglie, bastoni. Risultato? Tre minorenni arrestati. A Bologna stessa storia. Ma non solo, perché il giorno prima erano andati in scena i raid degli incappucciati nelle scuole torinesi.