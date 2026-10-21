DiMartedì, Elsa Fornero contro Meloni: "Mi viene da dubitare della sua intelligenza"

Quando Floris completa l’elenco delle nuove misure, la Fornero commenta: “A me viene anche da dubitare di quella che abbiamo sempre considerato come presente, cioè l'intelligenza di Giorgia Meloni, perché non si può essere così ingenui o così poco avveduti da ripetere cose già fatte come se fossero nuove. E, soprattutto, non si può, di fronte alla gravità dei fatti che sono successi nei giorni passati ripresentarsi con delle misure la cui efficacia non è mai stata valutata. Quindi a me sembra una totale impreparazione anche rivelata dalla Presidente del Consiglio, non soltanto da quelli che sapevamo essere i suoi più sprovveduti ministri”.

Il decreto introduce un nuovo reato di violenza organizzata nelle manifestazioni, punito fino a 5 anni di carcere e con multe fino a 20mila euro. Pene, inoltre, fino a 12 anni per chi organizza o promuove gruppi violenti. Il pacchetto prevede, in più, il fermo preventivo esteso, arresto in flagranza differita, presunzione di imputabilità dai 14 anni, sanzioni per i genitori dei minori responsabili di violenze, risarcimenti più rapidi per i danni e 500 militari aggiuntivi a Milano fino al 31 dicembre 2026. Il bilancio degli scontri è stato pesante: circa 5.000 persone avevano partecipato al corteo contro il carovita che si è poi trasformato in guerriglia urbana e oltre 270 persone sono state accompagnate in Questura nelle due giornate, più di 100 agenti feriti e numerosi negozi danneggiati o saccheggiati.