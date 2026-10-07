DiMartedì, lo sfregio di Elsa Fornero sulle pensioni: "Faccio volontariato, mi offro per...", ma con che faccia?

Sul caro carburante, invece, la Fornero dice: "A me sembra che manchi completamente una strategia. All'inizio si poteva dire di abbattere di qualche punto solo perché siamo di fretta, lo diamo a tutti e non importa se ricchi o poveri. Penso che al Tesoro e al governo stesso debbano avere le risorse per dei calcoli più appropriati e più raffinati. Quindi, ciò che in questi ultimi mesi sarebbe dovuto accadere e ciò che il governo avrebbe dovuto dire 'noi diamo degli sconti, abbattiamo le accise soltanto alla parte più fragile della popolazione', perché questo è uno shock che riguarda tutto il Paese. Non si possono indennizzare tutti, perché sennò il costo ricade su tutti in maniera casuale, magari privilegiando chi sta meglio e danneggiando chi sta peggio. Perciò, c'è una mancanza totale di strategia".