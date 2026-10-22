Paolo Mieli, "una sorpresona, chi se la passerà male": cosa succederà alle urne

"State attenti, perché nessuno l'ha capito: tutti calcolano le forze del centrodestra e quelle del centrosinistra, che adesso sono in vantaggio, sulla base di sondaggi fatti col proporzionale, quindi fanno la conta. I numeri di Fi, FdI ecc e poi vedono quanto fanno... E infatti tutti dicono che stanno intorno al 42%, forse nessuno dei due arriva al 42%, allora si arriva al pareggio, bisogna chiamare Draghi... Non accadrà niente di tutto questo, perché quando cambia sistema elettorale... È lo stesso errore che fu fatto nel '94": Paolo Mieli lo ha detto in uno speciale per il Corriere della Sera, parlando delle prossime elezioni e della nuova legge elettorale.

"Quando arriva un metodo maggioritario - ha proseguito lo storico ed editorialista del Corriere della Sera - man mano che si avvicineranno alle elezioni, tenderanno ad andare vicini al 50%. Se la soglia rimane quella del 42%, sarà una sorpresona, perché non verrà fuori la somma dei voti che vedete adesso ma una contesa che all'ultimo momento sarà: destra o sinistra? E quindi tutte e due le coalizioni hanno chance di vincere. Invece chi se la passerà male sarà Vannacci e sarà Azione, il partito di Calenda. Perché quando c'è una radicalizzazione, la gente poi al momento del voto tende a votare per le coalizioni che hanno opportunità di vittoria. E siccome Azione e Vannacci non hanno opportunità di vittoria, sono serbatoi destinati a essere svuotati dagli altri".