Porta a Porta, Vespa riprende la coordinatrice dell'Udu: "Dovete studiare quando venite qui"

“C'è un tasso di abbandono scolastico molto alto”: la coordinatrice dell’Unione degli Universitari (Udu) Sabrina Brizzola lo ha detto nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 ottobre, su Rai 1. "Allora siccome lei è informata, la prego di vedersi le statistiche - l'ha interrotta, piccato, il conduttore - c’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Abbiamo un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione europea. Quando parlate, voi giovani, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, quando venite qui, o altrove, dovete studiare e venire preparati”.

"Posso rispondere?", ha replicato Brizzola, che infine ha concluso: "L'Italia è l'unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari. Questo è un dato che se qualcuno vuole confutarmi sono contenta di ascoltare. Le borse di studio in Italia non vengono coperte, le università vengono definanziate". In brevissimo tempo il video in cui il giornalista e la rappresentante dell'Udu esprimono posizioni differenti sulla situazione dell'istruzione in Italia è diventato virale sul web e sui social .