Libero logo
Abbonamento Digitale

Porta a Porta, Vespa riprende la coordinatrice dell'Udu: "Dovete studiare quando venite qui"

di
Libero logo
giovedì 22 ottobre 2026
Porta a Porta, Vespa riprende la coordinatrice dell'Udu: "Dovete studiare quando venite qui"

1' di lettura

“C'è un tasso di abbandono scolastico molto alto”: la coordinatrice dell’Unione degli Universitari (Udu) Sabrina Brizzola lo ha detto nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 21 ottobre, su Rai 1. "Allora siccome lei è informata, la prego di vedersi le statistiche - l'ha interrotta, piccato, il conduttore - c’è il massimo recupero storico di abbandono scolastico. Abbiamo un anno di anticipo rispetto ai target dell’Unione europea. Quando parlate, voi giovani, documentatevi prima. Questo lavoro è fatto anche di studio, quando venite qui, o altrove, dovete studiare e venire preparati”.

"Posso rispondere?", ha replicato Brizzola, che infine ha concluso: "L'Italia è l'unico paese in Europa che non copre tutte le borse di studio degli studenti universitari. Questo è un dato che se qualcuno vuole confutarmi sono contenta di ascoltare. Le borse di studio in Italia non vengono coperte, le università vengono definanziate". In brevissimo tempo il video in cui il giornalista e la rappresentante dell'Udu esprimono posizioni differenti sulla situazione dell'istruzione in Italia è diventato virale sul web e sui social .

Porta a Porta, Bignami sbotta con il piddino Taruffi: "A Bologna i centri sociali esprimono il vice sindaco"

Volano stracci a Porta a Porta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, e il responsabi...
tag
bruno vespa
porta a porta

Volano stracci Porta a Porta, Bignami sbotta con il piddino Taruffi: "A Bologna i centri sociali esprimono il vice sindaco"

Sondaggio Noto Sondaggio Noto, campo largo sconfitto sia con Conte che con Schlein leader: ecco le cifre clamorose del centrodestra

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a Porta, botto FdI: di quanto aumenta il distacco dal Pd

ti potrebbero interessare

Scontri, Iva Zanicchi schianta il maranza: "Ti prendo a calci in cu*o per 10 chilometri"

Scontri, Iva Zanicchi schianta il maranza: "Ti prendo a calci in cu*o per 10 chilometri"

Fedez denunciato da quattro fan: "Gli abbiamo chiesto una foto, ci hanno preso a botte"

Fedez denunciato da quattro fan: "Gli abbiamo chiesto una foto, ci hanno preso a botte"

Paolo Mieli, "una sorpresona, chi se la passerà male": cosa succederà alle urne

Paolo Mieli, "una sorpresona, chi se la passerà male": cosa succederà alle urne

Redazione
Il nuovo Robin Hood

Il nuovo Robin Hood

Lucia Esposito