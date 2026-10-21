Porta a Porta, Bignami sbotta con il piddino Taruffi: "A Bologna i centri sociali esprimono il vice sindaco"

Volano stracci a Porta a Porta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami , e il responsabile dell'organizzazione del Pd, Igor Taruffi. Al centro il tema sicurezza a Bologna dopo gli scontri di sabato. Bignami mostra anche gli screenshot dei commenti del centro sociale Làbas rispetto alle manifestazioni. "I provvedimenti che abbiamo appena varato rispondono all'emergenza degli ultimi giorni, frange politicizzate hanno usato i ‘maranza’ rispondendo a un appello. Anche Maurizio Landini aveva citato la rabbia sociale e Ilaria Salis ha evocato 'Il vento della Francia', chi semina vento raccoglie tempesta".

Sta facendo discutere e non poco un post pubblicato da un dottorando di Fisica dell'Università di Bologna, sc...

"La responsabilità degli scontri non è della sinistra, che qualcuno voglia strumentalizzare questa cosa descrive chi lo fa, se le cose stessero come dice Bignami, la situazione non sarebbe peggiorata nel Paese dopo 6 decreti sicurezza, la verità è che questa è solo propaganda", replica il dem.

Ma i toni si scaldano. "Le manifestazioni di sabato sono state fomentate dal centrosinistra - insiste Bignami - il tweet fatto dai centri sociali che esprimono il vice sindaco di Bologna, parla chiaro". E ancora: "Quando a Bologna il sindaco aizza la piazza contro l'intervento dei poliziotti chiamati dalla cittadinanza, è chiaro che i poliziotti non li lascia lavorare".

Taruffi: "Una vergogna dare la colpa a un sindaco e a quell'altro sindaco, Lepore dovrebbe avere la solidarietà anche tua perché è sotto scorta anche per un clima creato dalle vostre parole". "Anche io sono sotto scorta – attacca Bignami -, ma non mi lamento, chi da casa vuole guardare chi è il consigliere comunale Begaj, espressione del centro sociale Labas e dove siede e cosa fa".