Porta a Porta, Bignami sbotta con il piddino Taruffi: "A Bologna i centri sociali esprimono il vice sindaco"

Volano stracci a Porta a Porta tra il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, e il responsabile dell'organizzazione del Pd, Igor Taruffi. Al centro il tema sicurezza a Bologna dopo gli scontri di sabato. Bignami mostra anche gli screenshot dei commenti del centro sociale Làbas rispetto alle manifestazioni. "I provvedimenti che abbiamo appena varato rispondono all'emergenza degli ultimi giorni, frange politicizzate hanno usato i ‘maranza’ rispondendo a un appello. Anche Maurizio Landini aveva citato la rabbia sociale e Ilaria Salis ha evocato 'Il vento della Francia', chi semina vento raccoglie tempesta".
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"La responsabilità degli scontri non è della sinistra, che qualcuno voglia strumentalizzare questa cosa descrive chi lo fa, se le cose stessero come dice Bignami, la situazione non sarebbe peggiorata nel Paese dopo 6 decreti sicurezza, la verità è che questa è solo propaganda", replica il dem.
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Ma i toni si scaldano. "Le manifestazioni di sabato sono state fomentate dal centrosinistra - insiste Bignami - il tweet fatto dai centri sociali che esprimono il vice sindaco di Bologna, parla chiaro". E ancora: "Quando a Bologna il sindaco aizza la piazza contro l'intervento dei poliziotti chiamati dalla cittadinanza, è chiaro che i poliziotti non li lascia lavorare".
Taruffi: "Una vergogna dare la colpa a un sindaco e a quell'altro sindaco, Lepore dovrebbe avere la solidarietà anche tua perché è sotto scorta anche per un clima creato dalle vostre parole". "Anche io sono sotto scorta – attacca Bignami -, ma non mi lamento, chi da casa vuole guardare chi è il consigliere comunale Begaj, espressione del centro sociale Labas e dove siede e cosa fa".
Acceso scontro fra GALEAZZO BIGNAMI e il piddino IGOR TARUFFI. Incredibile come si possano negare in modo così palese le evidenze dei fatti elencati da BIGNAMI "Che le manifestazioni di sabato siano state fomentate anche da alleati del centrosinistra lo dicono gli stessi centri sociali". E mostra il tweet del centro sociale Labas ,che ha il vicesindaco di Bologna in giunta col pd, e a cui danno fondi e agibilità. Di rimando oltre la negazione dell'evidenza TARUFFI parte con le solite ormai ridicole offese personali a BIGNAMI. Restano sempre dei poveri, vergognosi COMUNISTI‼️#Portaaporta @galeazzobignami @FratellidItalia— Virna (@Virna25marzo) October 21, 2026