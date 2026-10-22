Francesca Albanese ha nascosto all'Onu 2,5 milioni di dollari

Per un’organizzazione come UN Watch, dedicata a monitorare che le Nazioni Unite si attengano al mandato previsto dalla propria Carta e a contrastare i pregiudizi antiisraeliani al Palazzo di Vetro, la “Relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati”, Francesca Albanese, è una miniera di notizie. Di più. La giurista irpina, che a lungo si è presentata come “international lawyer” senza tuttavia essere avvocato – ma dopo essere stata colta con il curriculum in mano ha negato di avere mai voluto esserlo – è un pozzo di sorprese che riguardano ora il contenuto di quello che dice e scrive ora come si muove nella galassia onusiana. Lunedì UN Watch ha presentato al Parlamento britannico un database che traccia i finanziamenti esterni destinati agli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani mettendo in luce «alcune significative lacune in tema di trasparenza che coinvolgono», scrive l’organizzazione diretta da Hillel Neuer, «da un lato fondazioni politicamente impegnate» e dall’altro alcuni governi, «tra cui Cina, Russia e Qatar».

DATI INCROCIATI

L’avvocato internazionalista - lui sì Neuer ha fatto le pulci ai rapporteur dell’Onu incrociando le loro dichiarazioni annuali con le dichiarazioni fiscali statunitensi, i registri pubblici delle sovvenzioni e altre forme documentate di sostegno finanziario. Il database identifica così circa 88 milioni di dollari in sovvenzioni e sostegno a favore dei relatori delle Nazioni Unite. Ebbene, la banca dati indica come 11,8 milioni di dollari sarebbero stati omessi dalle dichiarazioni annuali presentate dai titolari di mandato all’Onu mentre oltre 42 milioni di dollari sono segnalati come «sospetti a causa di informazioni mancanti, provenienza poco trasparente o violazioni degli obblighi di divulgazione».