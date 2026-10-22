Francesca Albanese ha nascosto all'Onu 2,5 milioni di dollari

Per un’organizzazione come UN Watch, dedicata a monitorare che le Nazioni Unite si attengano al mandato previsto dalla propria Carta e a contrastare i pregiudizi antiisraeliani al Palazzo di Vetro, la “Relatrice speciale dell’Onu sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati”, Francesca Albanese, è una miniera di notizie. Di più. La giurista irpina, che a lungo si è presentata come “international lawyer” senza tuttavia essere avvocato – ma dopo essere stata colta con il curriculum in mano ha negato di avere mai voluto esserlo – è un pozzo di sorprese che riguardano ora il contenuto di quello che dice e scrive ora come si muove nella galassia onusiana. Lunedì UN Watch ha presentato al Parlamento britannico un database che traccia i finanziamenti esterni destinati agli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani mettendo in luce «alcune significative lacune in tema di trasparenza che coinvolgono», scrive l’organizzazione diretta da Hillel Neuer, «da un lato fondazioni politicamente impegnate» e dall’altro alcuni governi, «tra cui Cina, Russia e Qatar».
DATI INCROCIATI
L’avvocato internazionalista - lui sì Neuer ha fatto le pulci ai rapporteur dell’Onu incrociando le loro dichiarazioni annuali con le dichiarazioni fiscali statunitensi, i registri pubblici delle sovvenzioni e altre forme documentate di sostegno finanziario. Il database identifica così circa 88 milioni di dollari in sovvenzioni e sostegno a favore dei relatori delle Nazioni Unite. Ebbene, la banca dati indica come 11,8 milioni di dollari sarebbero stati omessi dalle dichiarazioni annuali presentate dai titolari di mandato all’Onu mentre oltre 42 milioni di dollari sono segnalati come «sospetti a causa di informazioni mancanti, provenienza poco trasparente o violazioni degli obblighi di divulgazione».
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La giurista di Ariano Irpino – che Germania e Francia (oltre a Stati Uniti e Israele) hanno accusato di antisemitismo e che Paesi Bassi, Argentina e Ungheria hanno contestato – è accusata da UN Watch di «non aver dichiarato alcun importo in dollari relativo al sostegno finanziario, mentre UN Watch stima un impatto pari a 2,56 milioni di dollari che comprende sostegno in natura e sponsorizzazioni (...). Ciò include viaggi sponsorizzati da Al Jazeera, finanziata dal Qatar, e da gruppi di pressione di parte, il che solleva interrogativi sull’influenza esterna e sull’inadeguata trasparenza». Fra i donatori è indicata anche l’Università di Pisa per 75.000 dollari. Secondo l’organizzazione con sede a Ginevra, la special rapporteur è in ottima compagnia.
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UN VIZIO COMUNE
L’irlandese Mary Lawlor, relatrice sui difensori dei diritti umani, avrebbe dichiarato quasi 1 milione di dollari di sostegno da parte della Fondazione Ford, dimenticandosi però di indicare Front Line Defenders - l’organizzazione da lei fondata come il beneficiario che gestiva tali sovvenzioni mentre l’australiano Philip Alston, professore di diritto alla NYU ed ex relatore delle Nazioni Unite sulla povertà, i cui rapporti hanno attaccato duramente le politiche britanniche e americane, non avrebbe dichiarato 600.000 dollari di sovvenzioni della Open Society Foundations assegnate alla NYU per sostenere il lavoro connesso al suo mandato. Non è la prima volta che Neuer bacchetta Albanese: in passato UN Watch ha richiesto un’indagine sulle pratiche finanziarie di Albanese relative a un viaggio di novembre 2023 in Australia e Nuova Zelanda. La denuncia stima che il viaggio, inclusi voli e alloggi, sia costato circa 22.500 dollari e cita l’Associazione Australian Friends of Palestine (AFOPA) e altri gruppi di pressione quali sponsor, in violazione delle regole delle Nazioni Unite contro l'accettazione di favori o compensi da fonti non governative. Lei ha negato. Al che UN Watch le ha chiesto di spiegare cosa sia andata a fare in Paesi così geograficamente lontani dal suo mandato.