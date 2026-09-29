Francesca Albanese costretta a scusarsi dopo l'errore storico: "Detto erroneamente"

Nell'intervista, la relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi aveva dichiarato che l'antisemitismo "non è soltanto una discriminazione nei confronti degli ebrei" ma "è la discriminazione nei confronti dei ceppi semitici" e che "quando è stata coniata la parola antisemitismo era chiunque non fosse europeo e venisse dal Medio Oriente. E siccome" gli ebrei sono stati "il gruppo presente in Europa assolutamente più numeroso, l'antisemitismo si è sovrapposto al concetto di antigiudaismo, ed è oggi inteso come odio nei confronti degli ebrei". "Va detto - ha proseguito - che il concetto di antisemitismo è più ampio. Infatti quando venivano portati nelle camere a gas" dai nazisti, gli ebrei "venivano chiamati 'musulmani'".