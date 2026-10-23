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Karima Moual in difesa dei maranza: "Siate maledetti". Fin dove si spinge

venerdì 23 ottobre 2026
Karima Moual in difesa dei maranza: "Siate maledetti". Fin dove si spinge

1' di lettura

"Siate maledetti". Inizia così il video di Karima Moual in difesa dei violenti di piazza. Su Facebook la giornalista nata in Marocco esordisce così: "Siate maledetti, sono almeno 15 anni che aspettate questo momento, 15 anni che coltivate questo sogno di pregiudizio razziale che usate come concime per la propaganda...". E ancora, con tanto di titolo in grassetto: "I MARANZA SONO VOSTRI". "Per anni avete raccontato ai figli degli immigrati che non sarebbero mai stati davvero italiani. Li avete voluti invisibili, a testa bassa, un gradino più sotto. Avete trasformato le origini dei loro genitori in una colpa e oggi usate la violenza di alcuni per condannare un’intera generazione".

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"Mi hai anche dato della razzista. Vieni a casa mia e ti rendi conto che è impossibile che io sia razzista. ...

Ma - prosegue - "c’è una verità che non volete riconoscere: quei ragazzi sono figli dell’Italia. Anche quando diventano ciò che dell’Italia vi fa più paura. Sono cresciuti nelle sue periferie, nelle sue scuole, dentro le sue disuguaglianze. Hanno visto i loro genitori lavorare, sacrificarsi, subire umiliazioni. E mentre la maggioranza ha scelto la strada del riscatto, altri si sono persi nella rabbia e nella violenza. La violenza va condannata".

"Ma - è c'è sempre un 'ma' per la sinistra - non può diventare l’alibi per assolvere una politica dalle proprie responsabilità, né per trasformare il disagio sociale in una questione etnica. I maranza sono vostri. Sono figli di questa Italia, delle sue contraddizioni e dei suoi fallimenti. E non basterà chiamarli stranieri per liberarvi della vostra responsabilità".

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