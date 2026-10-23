Papa Leone salta la visita del 27 ottobre ad Assisi. I medici rassicurano: "Buon decorso post-operatorio"

Leone XIV si sta riprendendo bene. La radiografia al torace conferma il buon decorso post-operatorio del Papa, ma per precauzione i medici sconsigliano il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. L’esame, eseguito come programmato, ha dato esito positivo. Considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i sanitari hanno ritenuto opportuno evitare per prudenza lo spostamento in elicottero.
Il Pontefice salta dunque la visita ad Assisi per partecipare all’incontro "Pace disarmata e disarmante", in occasione del 40° anniversario della Giornata mondiale di preghiera per la pace convocata da San Giovanni Paolo II. Il Papa invierà comunque un messaggio agli organizzatori, ai capi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle altre religioni, oltre che agli ospiti. Nel testo esprimerà la sua vicinanza all’iniziativa, ribadendo il valore dello "spirito di Assisi", del dialogo e della ricerca di parole e gesti di pace in un’epoca segnata dai conflitti.
Papa Leone, ripresa lampo e viaggio in Sudamerica: dimissioni, com'è andata veramenteNessuno, ancora una volta, se lo aspettava. Papa Leone ha lasciato il Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato mar...
Solo qualche ora prima il Santo Padre ha mandato un videomessaggio ai giovani in occasione dell’apertura delle iscrizioni online alla Giornata mondiale della gioventù in programma in Corea del Sud ad agosto del 2027: "Un pellegrinaggio vi offre l'opportunità non solo di scoprire luoghi cristiani in un altro Paese, ma anche di trovare il tempo e lo spazio per incontrare Dio più profondamente, sia personalmente sia nella vita dinamica della Chiesa. Non vedo l'ora di incontrarvi".