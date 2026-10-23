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Papa Leone salta la visita del 27 ottobre ad Assisi. I medici rassicurano: "Buon decorso post-operatorio"

venerdì 23 ottobre 2026
Papa Leone salta la visita del 27 ottobre ad Assisi. I medici rassicurano: "Buon decorso post-operatorio"

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Leone XIV si sta riprendendo bene. La radiografia al torace conferma il buon decorso post-operatorio del Papa, ma per precauzione i medici sconsigliano il viaggio in elicottero previsto per il 27 ottobre. Lo comunicano il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora. L’esame, eseguito come programmato, ha dato esito positivo. Considerato il breve tempo trascorso dall’intervento, i sanitari hanno ritenuto opportuno evitare per prudenza lo spostamento in elicottero. 

Il Pontefice salta dunque la visita ad Assisi per partecipare all’incontro "Pace disarmata e disarmante", in occasione del 40° anniversario della Giornata mondiale di preghiera per la pace convocata da San Giovanni Paolo II. Il Papa invierà comunque un messaggio agli organizzatori, ai capi e ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle altre religioni, oltre che agli ospiti. Nel testo esprimerà la sua vicinanza all’iniziativa, ribadendo il valore dello "spirito di Assisi", del dialogo e della ricerca di parole e gesti di pace in un’epoca segnata dai conflitti. 

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