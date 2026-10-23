Piazzapulita, Formigli contro Meloni: "Così fanno i nani politici, cosa vi torna indietro"

"Egregi governanti, sfondare le vetrine è sbagliato, attaccare i poliziotti è sbagliato, la violenza si condanna punto e basta". Fatta la premessa d'obbligo, Corrado Formigli apre Piazzapulita su La7 partendo all'arrembaggio del governo di centrodestra.

"I nani politici, gli staterelli sempre più sovranisti e sempre meno sovrani, rispondono al disordine e al malessere giovanile con 9 decreti legge sulla sicurezza, 55 nuovi reati, 69 aggravanti e 65 aumenti di pena, fermi preventivi di minori e addirittura il tentativo di dare ai parà della Folgore poteri di arresto, come nelle peggiori dittature. Quest'ultimo provvedimento bocciato dal Quirinale. E immaginate se al posto di Mattarella ci fosse stato La Russa".