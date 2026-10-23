Piazzapulita, Formigli contro Meloni: "Così fanno i nani politici, cosa vi torna indietro"

"Egregi governanti, sfondare le vetrine è sbagliato, attaccare i poliziotti è sbagliato, la violenza si condanna punto e basta". Fatta la premessa d'obbligo, Corrado Formigli apre Piazzapulita su La7 partendo all'arrembaggio del governo di centrodestra.
"I nani politici, gli staterelli sempre più sovranisti e sempre meno sovrani, rispondono al disordine e al malessere giovanile con 9 decreti legge sulla sicurezza, 55 nuovi reati, 69 aggravanti e 65 aumenti di pena, fermi preventivi di minori e addirittura il tentativo di dare ai parà della Folgore poteri di arresto, come nelle peggiori dittature. Quest'ultimo provvedimento bocciato dal Quirinale. E immaginate se al posto di Mattarella ci fosse stato La Russa".
Luigi Marattin asfalta Corrado Formigli: "Per voi è normale che un conduttore si comporti così?"Luigi Marattin contro Corrado Formigli. Dopo la puntata, il segretario nazionale del Partito Liberaldemocratico attacca ...
"I nani politici rispondono dopo, con i blindati in via Montenapoleone, e mai prima, quando serviva l'intelligence o ancora prima la scuola, meglio finanziata".
Secondo Formigli, una soluzione sarebbe dichiarare guerra alle Big Tech, il gruppo Meta, X, TikTok, i colossi social "capaci di abbattere la democrazia, come spiega la grande giornalista e premio Nobel Maria Ressa. L'Italia potrebbe applicare i regolamenti europei per combattere la disinformazione ma non lo fa perché siamo troppo amici di Trump, abbiamo paura dei dazi".
Piazzapulita, Santoro e Formigli toccano il fondo: "Meloni fa ridere, nel cabaret…”Nello studio di Piazzapulita, salotto d’approfondimento televisivo di La7 di Corrado Formigli, c’è os...
"Quando chiamate figli di papà i giovani in piazza, nemici dell'Italia coloro che protestano contro gli sprechi delle Olimpiadi, irresponsabili i ragazzi imbarcati sulla Flotilla e torturati nelle carceri israeliane, maranza i figli degli immigrati, amici dei terroristi coloro che sfilano per Gaza, quando vi schierate contro la costruzione di una moschea, quando fate tutto questo cosa pensate che alla fine vi torni indietro?
La regia manda in onda il messaggio di Giorgia Meloni, "chi sbaglia paga". E il padrone di casa parte per la tangente: "Chi commette abuso edilizio o non paga una multa, poi alla fine paga davvero? O spunta un condono? Con quale credibilità pensate cari governanti di farvi ancora ascoltare dai giovani?".