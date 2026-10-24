Michela Ponzani rievoca il giovedì nero pur di attaccare La Russa

Il giustificazionismo di sinistra ha messo il turbo. I vandalismi di Milano vanno depotenziati in tutti i modi con una contronarrazione il più possibile efficace (per chi abbocca, ovvio). E così Ignazio La Russa che ha osato dire che la violenza si condanna senza i “ma” e i “però”, va attaccato e rintuzzato anche se otto italiani su dieci la pensano proprio come lui. Che fare allora contro la seconda carica dello Stato? Ecco che sui siti, sui social, nelle trasmissioni televisive che ospitano storici propagandisti come Michela Ponzani si tira fuori la manifestazione del 12 aprile del 1973 in cui fu ucciso da una bomba l’agente Antonio Marino.

Ignazio La Russa era presente a quel corteo che si concluse tragicamente e dunque non può oggi, oltre mezzo secolo dopo, condannare i saccheggi nel centro di Milano. Una tesi sposata anche da Andrea Orlando, tre volte ministro, che accusa La Russa di avere rimosso quella manifestazione. Il fatto è che, seguendo il ragionamento di Orlando, anche lui sarebbe imputabile di imbarazzanti rimozioni, avendo a tutti quelli del Pci Rossana Rossanda ricordato che il linguaggio e le azioni delle Br rimandavano all’album di famiglia di tutti i comunisti. Orlando non viene forse dal Pci?