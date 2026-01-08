Otto e Mezzo, Michela Ponzani infanga i morti di Acca Larentia: "Non sono eroi del Risorgimento"

Michela Ponzani a Otto e Mezzo la spara davvero grossa. Intervenendo ai microfoni del programma della Gruber parla di Acca Larentia e lo fa con parole piuttosto discutibili: "Il fatto che il governo e la premier ogni anno ricordino un fatto grave che appartiene a una parte politica di questo Paese è piuttosto curioso. Non stiamo parlando di eroi del Risorgimento. Una delle vittime fu uccisa da un carabiniere, se proprio dobbiamo dire tutto". Parole che di certo non possono che far discutere. Il tutto alla luce di quanto accaduto ieri. Infatti quattro attivisti di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fdi) sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma.
Gli aggressori erano una decina, incappucciati, armati di spranghe e aste. Il gruppo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio della Digos della Questura di Roma che ha trasmesso una prima informativa in Procura. Uno dei quattro militanti aggrediti è stato portato in ospedale in codice giallo con tumefazioni.
Sulla censura ai libri i compagni litigano anche tra di loroCompagni che odiano i fascisti. Ma che alla fine si mettono a litigare con altri compagni. La protesta organizzata a &ld...
"Ho appreso con sconcerto la notizia della vile aggressione avvenuta nella notte a Roma ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale, attaccati da un commando di venti persone mentre affiggevano manifesti in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano, in via Acca Larenzia nel 1978. Quanto avvenuto è inammissibile, siamo di fronte a un odio politico di estrema gravità, che condanno con fermezza. Queste aggressioni non cancelleranno la memoria, né fermeranno chi, con coraggio e determinazione, continua a difendere il diritto al ricordo e alla libertà di espressione. A Gioventù Nazionale e ai giovani rimasti feriti va la mia sincera e affettuosa vicinanza, con l’auspicio che i responsabili vengano rapidamente individuati", ha affermato sui social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.