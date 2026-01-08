Otto e Mezzo, Michela Ponzani infanga i morti di Acca Larentia: "Non sono eroi del Risorgimento"

Michela Ponzani a Otto e Mezzo la spara davvero grossa. Intervenendo ai microfoni del programma della Gruber parla di Acca Larentia e lo fa con parole piuttosto discutibili: "Il fatto che il governo e la premier ogni anno ricordino un fatto grave che appartiene a una parte politica di questo Paese è piuttosto curioso. Non stiamo parlando di eroi del Risorgimento. Una delle vittime fu uccisa da un carabiniere, se proprio dobbiamo dire tutto". Parole che di certo non possono che far discutere. Il tutto alla luce di quanto accaduto ieri. Infatti quattro attivisti di Gioventù Nazionale (il movimento giovanile di Fdi) sono stati aggrediti nelle vicinanze di un supermercato di via Tuscolana, a Roma.

Gli aggressori erano una decina, incappucciati, armati di spranghe e aste. Il gruppo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono ora al vaglio della Digos della Questura di Roma che ha trasmesso una prima informativa in Procura. Uno dei quattro militanti aggrediti è stato portato in ospedale in codice giallo con tumefazioni.