Un plebiscito per Matteo Salvini. Il sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero certifica la vittoria su tutti i fronti della linea dura su immigrazione e Unione europea. Il 61,3% degli italiani si dice contrario all'inchiesta della Procura di Agrigento sul caso Diciotti, in cui il ministro degli Interni è indagato, tra le altre accuse, per sequestro di persona. nata dal caso della nave Diciotti.





Il 91,7% dei leghisti e l'81,4% dei grillini disapprova il comportamento del pm Luigi Patronaggio, ma superano quota 50% anche gli elettori di Forza Italia e gli indecisi, mentre è il 22% degli elettori Pd a dirsi critico nei confronti della toga. In generale, sulla crisi della Diciotti il 53,8% degli intervistati ha condiviso la politica del governo (quasi il 70% tra i grillini).

Significativo, però, anche il dato sul braccio di ferro con l'Unione europea. L'aver minacciato Bruxelles di porre il veto al bilancio europeo in mancanza di collaborazione sul tema sbarchi e migranti ha trovato "molto d'accordo" il 54% degli intervistati e "abbastanza" il 28,8 per cento. Ben oltre, cioè, il perimetro aggregato Lega-M5s, e forse anche del centrodestra-M5s.