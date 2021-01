Teresa Bellanova contro Giuseppe Conte a Tagadà: "Gli ho mandato un messaggio, non mi ha mai risposto"

15 gennaio 2021 a

"Ho scritto un messaggio al premier Conte, non mi ha mai risposto": l'affondo arriva dall'ex ministra della Politiche agricole, Teresa Bellanova, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà. "L'arroganza non è mai una buona pratica, nella politica come nel resto della vita", ha aggiunto poi la renziana. Incalzata dalla conduttrice, la Bellanova ha spiegato di aver scritto al presidente del Consiglio per chiedere un confronto e per chiedere di riaprire quel tavolo politico sul programma di governo che era stato bloccato, in modo da discutere insieme le cose da fare. "O hai la volontà di rilanciare l'azione di governo o altrimenti ti trascini", ha concluso l'ex ministra riferendosi al premier.

Bellanova accusa Conte: qui il video

