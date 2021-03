Andrea Orlando, bomba atomica sul "comunista" di Alfonso Signorini: "La donna di centrodestra con cui...", proprio quello

17 marzo 2021 a

“Il ministro Andrea Orlando è sempre piaciuto alle donne, sia per l’ironia, sia per la sua riservatezza. Ora pare frequenti una donna che ha più legami con il centrodestra piuttosto che con il Partito democratico…”. È questa la chicca di gossip lanciata da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini che dedica una rubrica anche alla vita privata dei politici.

Stavolta è toccato ad Andrea Orlando finire sotto i riflettori del gossip: pare infatti che stia frequentando una donna abbastanza agli antipodi del Pd, ma d’altronde in amore la politica non conta, ci sono tanti esempi che lo dimostrano. Tra l’altro il settimanale diretto da Alfonso Signorini si è soffermato anche sulla “dura vita delle ministre” che fanno parte dell’esecutivo presieduto da Mario Draghi. “Come tutte le mamme con le scuole chiuse sono spesso costrette a portare i figli sul posto di lavoro. Così accade - si legge su Chi - alla ministra Mariastella Gelmini, che ha con sé Emma, 10 anni, in lezione a distanza cinque ore al giorno”.

Ma anche alla ministra Mara Carfagna, “che allatta la sua Vittoria al ministero”. Le chicche non sono finite qui, si parla anche di Matteo Renzi e di Laura Ravetto: il primo “alla vigilia della zona rossa a Roma si aggirava da Fendi in largo Goldoni”, mentre la seconda “ha costretto il marito a traslocare in 40 mq per ristrutturare la casa e allargare la stanza della figlia Clarissa”.

