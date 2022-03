Mario Draghi, il fratello Marcello si schianta in moto: immobile sull'asfalto e codice rosso, le sue condizioni

Alessandro Gonzato 15 marzo 2022 a

Grande spavento in casa Draghi. Sabato sera, attorno alle 21.30, Marcello, sessantanove anni, il più giovane dei tre fratelli, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter 150 Honda Sh. Il fratello del presidente del Consiglio, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato con una automobile Skoda Fabia guidata da un quarantacinquenne, è volato per terra, e nell'impatto ha riportato la frattura di una gamba. Vista la dinamica è andata bene, se così si può dire. Inizialmente si temeva che le conseguenze fossero ben peggiori: Marcello Draghi è rimasto per alcuni minuti immobile sull'asfalto, ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Policlinico Umberto I in codice rosso.

Sono stati momenti di paura, anche per il premier, immediatamente avvisato dell'accaduto, ma fortunatamente l'angoscia è passata poco dopo l'intervento dell'ambulanza. Adesso l'imprenditore sarà costretto a rimanere in ospedale per una ventina di giorni. La Tac e gli altri esami strumentali a cui è stato sottoposto dopo lì'incidente hanno escluso ulteriori problemi, ma dovrà rimanere comunque in ospedale sotto osservazione. L'automobilista, che dopo lo scontro ha telefonato subito ai soccorritori del 118, se l'è cavata con ferite lievi e qualche contusione. L'incidente, di cui si è avuta notizia soltanto ieri mattina, è avvenuto a Roma (dove risiede la famiglia Draghi), nel quartiere Flaminio, in viale Tiziano, all'altezza di piazzale Manila. Considerando l'orario e la concomitanza col fine settimana si è formato rapidamente un capannello di curiosi, ma ovviamente sulle generalità del fratello del premier ed ex governatore della Banca centrale europea i soccorritori hanno preferito mantenere il massimo riserbo, anche per comprensibili motivi di sicurezza.

Della vita di Marcello Draghi si sa poco, soltanto che è un imprenditore, come dicevamo, e che col fratello Mario hanno in comune il percorso di studi: entrambi hanno frequentato la stessa scuola, l'Istituto Massimo di Roma, retto dai gesuiti; però Marcello, non ha mai intrapreso la carriera politica, a differenza dal premier. In comune i due fratelli hanno anche la grande passione per lo sport, in particolare per il jogging, tanto che i due sono stati visti più volte correre assieme fianco a fianco nella Capitale a Villa Borghese, anche col cane, uno dei luoghi da sempre preferiti dell'ex presidente della Banca Centrale Europea.

