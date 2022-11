Bollette, la svolta in Cdm: quanti miliardi per il caro energia

04 novembre 2022 a

Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, al termine del Cdm che vede sul tavolo Nadef e Relazione sull’aggiustamento di bilancio. La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è stata approvata dal governo, al cui interno l’entità della manovra netta 2023 viene stimata pari a circa 21 miliardi. Soldi che verranno destinati interamente al contrasto della crisi energetica.

Inoltre all’esame del Consiglio dei ministri anche un emendamento sulle trivelle al decreto legge Aiuti ter: l’obiettivo è di aumentare l’estrazione di gas in Italia, con il governo che vorrebbe sbloccare le perforazioni nell’Adriatico, tra le 9 e le 12 miglia. Nel complesso, queste misure puntano a sfruttare nuove risorse per 30 miliardi di metri cubici di gas. Sul tavolo anche la riorganizzazione dei ministeri, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ricoprirà il ruolo di autorità delegata ai servizi di informazione per la sicurezza.