Pd, il mondo tutto nel barcone: dei macellai che menano a vuoto

Alessandro Sallusti 14 marzo 2023 a

a

a

Che prova a fare un pugile sul ring? Beh, il massimo per lui è chiudere all’angolo l’avversario e iniziare a riempirlo di botte sperando di vederlo andare al tappeto. Ed è esattamente quello che sul ring della politica spera di fare il Pd con il governo: picchiare duro e a raffica parlando solo di immigrazione, barconi, barconi, immigrazione, morti, naufragi, naufraghi, morte come se non ci fosse un domani al di fuori di quel problema che per carità è un problema serio con risvolti drammatici ma non è il primo problema degli italiani.

Ed è per questo che per quanto menino come macellai da mattina a sera i colpi vanno a vuoto: l’ultimo sondaggio reso noto ieri sera da Enrico Mentana dice chiaramente che tutto ’sto agitarsi non ha neppure scalfito il consenso degli italiani nei tre partiti che formano la maggioranza e quindi nel governo. Il quale governo, nel frattempo, porta a casa un risultato importante in Europa quale è il sostanziale congelamento - di fatto un rinvio sine die - di quella assurda idea di bloccare la produzione di auto a combustione dal 2035 che tanto male avrebbe fatto alla nostra industria e alle nostre tasche.

"Potenza della Russia sugli sbarchi": il dossier segreto che ribalta lo scenario

È ormai inutile ripetere che la più grande strage di clandestini degli ultimi anni è accaduta sotto il governo Pd di Enrico Letta, tempo perso ricordare che in dieci anni di governo quasi filato la sinistra non ha cavato un ragno dal buco nero che è il fenomeno immigrazione. Niente, tu dici queste cose e loro giù a picchiare. Uno dice: un attimo di tregua che qui è fallita una grossa banca americana e c’è il rischio si riapra una crisi economica planetaria tipo quella del 2008. Vogliamo parlarne, non è che per caso trattandosi dei nostri risparmi anche le opposizioni vogliono dire legittimamente la loro? Niente da fare: barconi, morti, dispersi, sbarchi, come in un disco rotto a sinistra ripetono sempre la stessa strofa convinti così di fare più male alla Meloni pur sapendo che non fanno il bene né dell’Italia né di quei poveri disgraziati che continuano a morire sotto questo governo esattamente come accadeva sotto i loro.

Ricordo sommessamente che il minor numero di morti in mare c’è stato con Matteo Salvini ministro degli Interni. E che quello che forse è il più grande successo mai ottenuto dall’Italia in Europa - il congelamento dello stop alle auto - sta avvenendo sotto il governo Meloni. Strane coincidenze, o no?