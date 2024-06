Gasparri, sfottò alla Malpezzi: "Solidale per l'ingiusta defenestrazione"

13 giugno 2024 a

"I grillini lasciano l’Aula perché è giovedì pomeriggio e devono tornare a casa. Ma prima che se ne andassero loro, se ne sono andati via i loro elettori. Buon viaggio": Maurizio Gasparri lo ha scritto su X in riferimento alla decisione del M5s di lasciare l'aula del Senato durante l’esame degli ultimi emendamenti al ddl Premierato. Lo stesso hanno fatto poco dopo i senatori dem. Per questo il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, sempre su X, ha scritto: "Anche Pd e altri privi di argomenti lasciano l’aula del Senato, è giovedì e il week end incombe".

Parole, quelle di Gasparri, che non sono piaciute alla senatrice del Pd Simona Malpezzi, che ha commentato: "Un capogruppo dovrebbe ricordarsi del ruolo che ricopre. E che prima di sbeffeggiare l'opposizione e irriderla come ha fatto Gasparri, in aula e via social, dovrebbe occuparsi di tenere i suoi in Aula, vista la frequente e certificata mancanza del numero legale della maggioranza". E ancora: "Faccia bene il suo mestiere invece di mancare di rispetto agli avversari politici".

A stretto giro è quindi arrivata la replica di Gasparri: "La mia simpatia per la senatrice Malpezzi mi impedisce di replicare alle sue affermazioni infondate. Sono ancora solidale con lei per la ingiusta defenestrazione da capogruppo del Pd". Gli ultimi giorni in Parlamento sono stati piuttosto caotici, con ripetuti scontri tra maggioranza e opposizione. L'apice si è raggiunto ieri, con lo scoppio di una rissa a Montecitorio, dopo che il grillino Leonardo Donno aveva provato a dare una bandiera tricolore al ministro Roberto Calderoli mentre si discuteva dell'autonomia differenziata.