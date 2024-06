Donzelli guasta la festa a Elly Schlein: "Il centrodestra vince 4-3 e ti spiego perché"

25 giugno 2024 a

Ma cos'ha da festeggiare Elly Schlein? Giovanni Donzelli guasta subito la festa alla segretaria dem. "Il centrodestra ha strappato quattro capoluoghi di provincia al centrosinistra, mentre il centrosinistra soltanto tre. Quindi, alla fine, il centrodestra aumenta i capoluoghi amministrati e il centrosinistra ne perde uno. Una crescita importante a conferma sia del buon governo nazionale sia sui territori", dice il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in una intervista Il Corriere della Sera.

Per Donzelli "è sempre difficile trarre risultati politici generali dalle elezioni amministrative, soprattutto ai ballottaggi. Il dato politico che emerge è che c’è una solidità del centrodestra e una conferma del buon lavoro che viene svolto. Poi certo ci sono i singoli casi".

A Firenze, in particolare, "avevamo fatto una proposta di altissimo valore, l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, è una persona che avrebbe dato la possibilità a Firenze di tornare ambasciatrice della cultura nel mondo. Certo non capisco l’entusiasmo a sinistra, mi sembra eccessivo. Però va bene così, se loro festeggiano quando scendono a meno uno nei capoluoghi di provincia a noi va bene così". E ancora: "Noi nel centrodestra non siamo abituati a strombazzare, siamo già pancia a terra a lavorare pensando agli italiani".

Donzelli sollecita anche una riflessione sul meccanismo del doppio turno. "Il dato importante è che i sindaci che si eleggono al ballottaggio rischiano di avere meno mandato popolare rispetto al risultato del primo turno, magari del segno opposto", ragiona. Quindi ci vorrebbe "una riflessione, confrontandoci con tutti. È un meccanismo - osserva Donzelli - che rischia di distorcere la volontà dell’elettore. Lo ha segnalato il presidente La Russa e mi trovo concorde".