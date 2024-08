Enrico Berlinguer, economia, esteri e giustizia: ecco perché ha sbagliato sempre

09 agosto 2024 a

a

a

Con il rispetto che si deve a una figura sicuramente nobile della politica italiana, ma anche – finalmente – rompendo un tabù e superando un complesso d’inferiorità che si è impossessato da troppo tempo anche di settori (temo non minoritari) della destra italiana, è venuto il momento di dire ad alta voce che Enrico Berlinguer aveva torto. Aveva torto su tutto: aveva torto in politica estera e nella collocazione internazionale; aveva torto in economia; aveva torto nel rapporto politico con il (da lui detestato) Bettino Craxi; aveva torto nel brandire la questione morale, prodromo della successiva deriva giustizialista e della sempiterna pretesa di “diversità” comunista. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Daniele Capezzone